Recep Durul’dan Ulaş Yıldız’a çağrı: Gelsin konuşalım

Genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Recep Durul, Özgür Kocaeli’ye yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlık yarışında adı geçen Ulaş Yıldız’a çağrıda bulunan Durul, şu ifadeleri kullandı:
ULAŞ YILDIZ SEVDİĞİM BİR KARDEŞİM
“Ulaş Yıldız başarılı bir isim. Oldukça çalışkan. Beni yakından tanıdığım, görüştüğüm ve sevdiğim bir kardeşim. Tek liste olmasına yönelik çağrılar yapıldı. Ben onun abisiyim, gelsin konuşalım. Adaylık için ismi geçiyor ancak hala aday olup olmayacağı belli değil. Daha önce de böyle bir süreçte ismi geçmişti aday olmadı. Benzerini siyasi arenada da yaşadı. Bence bunlar iyi şeyler değil. Kendisine zarar verebilir. Dediğim gibi benim tanıdığım, sevdiğim bir kardeşimdir Ulaş Yıldız.”
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Halil Sevinç - Ya sen engin koyunun yaveri değilmiydin başarısızsın hala seçime girecem diyorsun…Yeter bırakın artık kulübün yakasını
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.