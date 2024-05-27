Recep Durul: Cebimden 1 milyon dolar harcadım

9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Recep Durul, Özgür Kocaeli’ye yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi.
PLAY-OFF’A KALAMAZDIK
Recep Durul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Amacımız son ana kadar Süper Lig’e çıkmaktı. Takımı çıkartmayı çok istiyorduk. Bunun için cebimden 1 milyon dolarlık harcama yaptım. O süreçte bunu yapmamızın karşılığını gördük, Play-Off’a kaldık. Ki, o süreçte Göztepe maçı kritikti, kazandık. Ödemeleri yapmamış olsaydık Play-Off’a kalamazdık. Süper Lig’e çıksaydık da aday olacaktım. %33’lük bir şansımız vardı. Onu da ellerimizle verdik. İçsel çekişmeler, camia içindeki kaos, taraftar yönetim gerginliği tamamen bize zarar veriyor. Bunların hiçbirisinden bize yarar gelmiyor. Delegenin, Kocaelispor taraftarının buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Her zaman söylenen klişe hala gelen ama çok doğru bir söz var. Birlikten güç doğar. Bizim camiamız her zaman birlik olmak zorunda.”
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kadir ?? - Bende verdim onu niye söylemedin çok kırıldım
Beklenti - Cok tesekkurler de kim..size vérin dedi veya ne beklentiyle verdiniz...Sayin Baskan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.