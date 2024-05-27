Recep Durul: Cebimden 1 milyon dolar harcadım

9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Recep Durul, Özgür Kocaeli’ye yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi.

PLAY-OFF’A KALAMAZDIK

Recep Durul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Amacımız son ana kadar Süper Lig’e çıkmaktı. Takımı çıkartmayı çok istiyorduk. Bunun için cebimden 1 milyon dolarlık harcama yaptım. O süreçte bunu yapmamızın karşılığını gördük, Play-Off’a kaldık. Ki, o süreçte Göztepe maçı kritikti, kazandık. Ödemeleri yapmamış olsaydık Play-Off’a kalamazdık. Süper Lig’e çıksaydık da aday olacaktım. %33’lük bir şansımız vardı. Onu da ellerimizle verdik. İçsel çekişmeler, camia içindeki kaos, taraftar yönetim gerginliği tamamen bize zarar veriyor. Bunların hiçbirisinden bize yarar gelmiyor. Delegenin, Kocaelispor taraftarının buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Her zaman söylenen klişe hala gelen ama çok doğru bir söz var. Birlikten güç doğar. Bizim camiamız her zaman birlik olmak zorunda.”

Kaynak: Spor Servisi