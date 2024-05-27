Kocaelispor’da artık menajer işi olmayacak, İzmitli futbolcu transferi…

Kocaelispor Başkanı ve 9 Haziran’da gerçekleştirilecek olan kongrede başkan adayı olan Recep Durul, yeni sezon planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Recep Durul, çok fazla transfer yapmayacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: “Transfer basit bir mesele değil. Kadro kurmak başka o kadrodan faydalanmak başka. Sadece bir menajerle çalışmayacağız. Bu kulüpte artık menajer işi olmayacak. Futbolcunun özel hayatına kadar araştırmamız gerekecek. Futbolcunun topsuz alandaki aksiyonları bile bizim için önemli bir kriter olacak. Kadroda büyük değişim yapmayacağız. Bu zaten maliyetli olur. 5-6 nokta transferle yeni sezonda hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz.”

YILDIZ ENTEGRE VE HYUNDAİ

“TFF yeni sezonda bu ligde de harcama limitleri oluşturacak. Bu harcama kriteri kulüplerin kalıcı gelirlerine göre artacak. Kulübe ait sabit gelir olmadıkça geliri artırmak pek mümkün değil. Bu kongrede şirketleşme zor. Bende çok sıcak bakmıyorum bu aşamada. Delegenin iyice aklına yatsın, gönül rahatlığı olsun istiyorum. Güven ortamını sağlamak gerekir önce. Bu sezon reklamlardan iyi gelir elde ettik. 170 milyon TL kadar rakam gelirimiz oldu. Gelecek sezon için Hyundai’de stadyumun isim sponsorluğunu isteyecek. Yıldız Entegre ile de devam etme durumumuz var. Görüşmelerimizin ardından kararımızı vereceğiz”

Kaynak: Spor Servisi