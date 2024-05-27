TEM Otoyolu’nda bir araçta bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İzmit TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.