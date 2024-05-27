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İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi Japonya’da düzenlenen Japonya Jeoloji Birliği (JpGU) toplantısına katılım gösterdi. İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk, toplantıda Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ve İMO ortaklığında uygulanan yapı envanter çalışmasını anlattı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı mask
İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı
İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı
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VİDEO GÖSTERİMİ VE SUNUMLAR YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi Japonya’da düzenlenen Japonya Jeoloji Birliği (JpGU) toplantısına katılım gösterdi. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanvekili Serkan Simavlı’nın katılım sağladığı Konferansta dünyanın seçkin üniversiteleri, 80 ülkeden katılımcılar yer aldı. İMO Kocaeli Şubesi konferansta video gösterimi, sözlü sunum ve poster sunumu ile tüm katılımcılara ulaşmaya çalıştı.

İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı

DİĞER ÜLKELERE ÇALIŞMAMIZI TANITTIK

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün katıldıkları toplantı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu, “Geçtiğimiz sene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol sonucunda, düşüncemiz Kocaeli’yi Dirençli Şehirler kapsamında afete hazırlamaktı. Bu anlamda  yaptığımız yapı envanter çalışmasını uluslararası platformda dünyanın diğer ülkelerinden gelen katılımcılara tanıttık.

İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı

DEPREM GÜVENLİĞİNİ TESPİTİ AMAÇLADIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin ortak işbirliği ile yapılan çalışmanın amacı Kocaeli İlinde 1999 yılı Gölcük Depremi’ne maruz kalmış mevcut yapı stoku envanterinin hızlı değerlendirme teknikleri ile incelenmesi ve bölgesel risk değerlendirmesinin yapılmasıdır. Mevcut binaların deprem güvenliğinin tespiti amacıyla yapıların geliştirilmiş yöntemlerden Sokak Tarama Yöntemi-Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE-2019) uygulanmıştır.”

İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı

TÜRKİYE’DEN İMO, GTÜ VE KANDİLLİ RASATHANESİ KATILDI

Japonya Jeoloji Birliği Toplantısına Türkiye’den İMO Kocaeli Şubesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi katılım sağladı. Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Akbaş, Prof. Dr. Selçuk Toprak, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Dindar ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Özer Sözdinler de konferansta Kocaeli adına yapılan bilimsel çalışmaları anlattı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel de toplantıya katılım sağlayarak sunum gerçekleştirdi.

İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı
İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı
İMO Kocaeli Japonya’da yapı envanter çalışmasını anlattı

# Kocaeli, Büyükşehir, Gölcük, Türkiye, yönetim, Gebze

27 May 2024 - 20:44 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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