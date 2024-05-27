Türk Mutfağı Haftası'nın kapanışı özel yemeklerle yapıldı

PROTOKOLDEN İSİMLER KATILDI

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda etkinliklerle kutlandı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu destekleriyle kutlanan haftanın kapanış programı Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu'nda yapıldı. Program ev sahipliğini İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen yaparken Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ve birçok isim programa katıldı.

ÖZEL BİR MENÜ HAZIRLANDI

Kocaeli'ye özgü yemeklerin sergilediği programda özel bir menü hazırlandı. Menüde Gelin Utandıran Çorba, mevsim salata, Ciğceli Kavurma, pilav, garnitür, üzüm hoşafı, sütlü nuriye, ayran ve su yer aldı. Konuşmaların yapıldığı programda Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk şunları söyledi: " Türkiye çok zengin bir kültüre ve gastromiye sahip, Kocaeli'de bu durumu görüyoruz. Bugün de 1 hafta süren Türk Mutfağı Haftası kapsamında yerel mutfağımızın lezzetlerini görüyoruz. Geçen yıl Kocaeli'de yerel kültür müzesi talep etmiştik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın talebinize karşılık verdi ve müzemiz kuruldu, kendisine teşekkür ediyoruz. Hafta birçok paydaşla kutlandı, kendilerine teşekkür ediyorum"

YEMEKLERİMİZ ŞİFA OLSUN

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fatih Taşdelen konuşmasında şunları söyledi: "Şehir olarak Türk Mutfağı Haftası'na çok daha önceden hazırlanmıştık. Bilge Şehir Kocaeli kitabımız bunun en somut örneğidir. İlimiz bir sanayi ve teknoloji kenti olmakla birlikte bir turizm kentidir. Geçtiğimiz yıl 261 konaklama tesisinde 400 bin yabancı, 4 milyon yerli misafir şehrimizde konakladı. Tüm paydaşlarla turizm için pek çok etkinliği imza atıyoruz. Paydaşlarımızdan, özellikle turizmcilerimizden yerel lezzetlere işletmelerinde yer vermesini rica ediyoruz. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine destek veren Kocaeli Valiliği'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' ne, Kocaeli Kent Konseyi'ne ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu'na teşekkür ediyorum. Türk Mutfağı Haftası kutlu olsun, yemeklerimiz şifa olsun"