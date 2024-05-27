Son iki takımı bekliyoruz

BİRİ PERŞEMBE, DİĞERİ PAZAR GÜNÜ
Trendyol 1.Lig’de önümüzdeki sezon mücadele edecek 20 takımdan 19’u belli oldu. Önceki gün oynanan Süper Lig son hafta maçlarının ardından Ankaragücü küme düştü. Başkent ekibi G.Birliği ve Keçiörengücü’nün ardından yeni sezonda 1.Lig’de yer alacak üçüncü başkent temsilcisi oldu. Ligde mücadele edecek son iki takımdan biri Perşembe akşamı Sakaryaspor ile Bodrum FK araında oynanacak 1.Lig Play-Off finali, diğeri ise Pazar günü oynanacak 2.Lig Play-Off finalinin ardından ortaya çıkacak. Pazar akşamı ligde yer alacak 20 takım da netleşmiş olacak. 2024-25 sezonunda Trendyol 1.Ligi’nde İstanbul’dan tam 5 takım yer alacak.
1.Lig’de devam edenler:
BOLUSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
BANDIRMA SPOR
ERZURUMSPOR FK
ÜMRANİYESPOR
MANİSA FK
KEÇİÖRENGÜCÜ
ADANASPOR A.Ş.
ŞANLIURFASPOR
YENİ MALATYA
1.Lig Play-Off’tan gelecek
Sakaryaspor veya Çorum FK
2.Lig’den gelenler
AMED SPORTİF
EROKSPOR
? (1461 Trabzon, Iğdır,
Kastamonu ve Van FK’dan biri)
Süper Lig’den gelenler
İSTANBULSPOR
PENDİKSPOR
KARAGÜMRÜK
ANKARAGÜCÜ
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.