Son iki takımı bekliyoruz

BİRİ PERŞEMBE, DİĞERİ PAZAR GÜNÜ

Trendyol 1.Lig’de önümüzdeki sezon mücadele edecek 20 takımdan 19’u belli oldu. Önceki gün oynanan Süper Lig son hafta maçlarının ardından Ankaragücü küme düştü. Başkent ekibi G.Birliği ve Keçiörengücü’nün ardından yeni sezonda 1.Lig’de yer alacak üçüncü başkent temsilcisi oldu. Ligde mücadele edecek son iki takımdan biri Perşembe akşamı Sakaryaspor ile Bodrum FK araında oynanacak 1.Lig Play-Off finali, diğeri ise Pazar günü oynanacak 2.Lig Play-Off finalinin ardından ortaya çıkacak. Pazar akşamı ligde yer alacak 20 takım da netleşmiş olacak. 2024-25 sezonunda Trendyol 1.Ligi’nde İstanbul’dan tam 5 takım yer alacak.

1.Lig’de devam edenler:

KOCAELİSPOR

BOLUSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ

BANDIRMA SPOR

ERZURUMSPOR FK

ÜMRANİYESPOR

MANİSA FK

KEÇİÖRENGÜCÜ

ADANASPOR A.Ş.

ŞANLIURFASPOR

YENİ MALATYA

1.Lig Play-Off’tan gelecek

Sakaryaspor veya Çorum FK

2.Lig’den gelenler

AMED SPORTİF

EROKSPOR

? (1461 Trabzon, Iğdır,

Kastamonu ve Van FK’dan biri)

Süper Lig’den gelenler

İSTANBULSPOR

PENDİKSPOR

KARAGÜMRÜK

ANKARAGÜCÜ

Kaynak: Spor Servisi