Muhtardan mahalle sakinlerine çöp sitemi

Muhtar Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“-Doktor bu ne? Değerli mahalle sakinlerimiz bu sokaklar bizim, çocuklarımızın oynadığı yerler. Biz sahip çıkmazsak kimse çıkmaz. Böyle bir rezillik başka bir yerlerde kesinlikle yoktur. Sen koltuk toplayıp kıracan hurdasından yolunu bulucan, çöpünü pisliğini sokağa atacan, böyle bir rahatlık yok. Birde bunları belediye alsın diye beni defalarca arayanlar, önce bunları atanları tespit edin. Artık cezai işlem var, belediye yada belediye işçisi kimsenin babasının hizmetçisi değil, Böyle bir görevi de yok, nasıl radara girince kırmızı ışıkta geçince ceza yiyorsak, bu durumlarda alınan karar doğrultusunda ağır cezalar yazılacak, kimse kusura bakmasın. Burada kul hakkı vardır, aslan yattığı yerden belli olur. Sokak ta evimiz gibidir. Lütfen duyarlı olalım, bu mahalle bizim. Bu durumlarda bana resim çekip atın gerekli cezai işlemi ben aşikar yaptıracam. Saygılarımla.”