Kanatlı hayvan üreticileri personel sorunu yaşıyor

ÜRETİM TESİSİ 7/24 GÖZLENMELİ

Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, sektörde çalıştıracak personel bulmakta yaşadıkları sıkıntı gazetemizle paylaştı. Sönmez şunları söyledi: “Son 8 ayda kendi vatandaşımızdan oluşan personel kapasitemiz eridi. Oluşan açık göçmenler tarafından dolduruluyor fakat hâlâ personel açığımız var. Çalışma ortamlarımızın etrafı tellerle çevrili, içerisinde üretim tesisi ve lojmanlar yer alıyor. Üretim tesisinde 24 saat üretim yapılır, yani 7/24 tesis gözlemlenmeli. Personelimiz tam kapasite tesisi takip etmeli, bunu tesis sahipleri olarak uzaktan biz de yapıyoruz ama telle çevrilmiş alanda personel hep durmalı. Personel telle çevrilen alandan dışarı çıkmamalı.

KIRSALDA ÇALIŞMAYA İKNA EDEMİYORUZ

Çalışanlarımıza lojman, asgari ücretin yaklaşık 2 katı maaş, yemek veriyoruz ama buna rağmen eleman tutmakta ve bulmakta zorlanıyoruz. Hatta eleman bulamıyoruz. Sebebi insanımızın kırsalda çalışmama istediği gibi görünüyor ama bu böyle ilerleyemez. Kendi insanımız bu işi yapmadığından biz de göçmenlere mecburuz. Göçmenlerin son dönemde sektörü sıkça tercih etmesi üzerine kaçak olarak ülkede olanların kayıt altına alınması için genel merkezimiz gerekli adımları attı. İnsanlar, ‘Göçmenleri ucuz işçilik nedeniyle çalıştırıyorlar’ diyebilir ama iş öyle değil. Göçmen işçilerin maliyeti daha yüksek. İnsanımızı kırsalda çalışmaya ikna edemiyoruz.

KONFORU İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Bugün sektörümüzdeki bir çalışan en düşük 20 bin, en yüksek ise 35 bin TL maaş alabiliyor ve elektrik, barınma, beslenme, su, internet gibi giderleri de yok. Çalışanımız ne yemek isterse onu da yer. Kısacası bizler çalışanımızın telle çevrilen alan içerisindeki konforunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yapıyoruz. Çalışanların gideri minimumda kalacağı için kazandığı parayı biriktirebiliyor. Tesislerimiz tamamıyla otomasyona sahip. Bir telefonla tesisleri yönetebiliyoruz ama tesiste olan çalışanlarımız acil durumlarda ya da denetim gerektiren noktalarda elimiz ayağımız. 50 bin tavuklu bir işletmeye 2 personel yeterli olabiliyor.”