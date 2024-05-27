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İkizek: Çift araçla servisçilik yapanlara önlem alınmalı

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Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, servisçilerin arıza yapan araç yerine bildirilen başka araçla servise çıkabildiklerini ifade ederken son dönemde bunun suiistimal edildiğini söyledi ve önlem alınmasını talep etti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
İkizek: Çift araçla servisçilik yapanlara önlem alınmalı mask
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SUİSTİMAL EDİLDİLİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Servisçiler, kullandıkları araçlar arızalandığında ya da kaza yaptıklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) durumu ileterek aracın tamir süresince bildirilen başka bir araçla servise çıkabiliyor. Araç tamir edildiğinde esnaf ya da firmanın durumu UKOME’ye ileterek yeni aracın servis için kullanımını sonlandırması gerekiyor. Fakat son dönemde bunun yapılmadığı ve tamir süresinden daha önce tamir edilen araçlarla birlikte yerine kullanılan araçların da servise çıktığı öne sürüldü. Bazı servis firmalarının araçları arıza ya da kaza yapmadığı halde arıza-kaza belgesi alarak durumu suiistimal ettiği de dile getirildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYORLAR

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek yaşanan durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Esnaftan gelen şikâyetlerle korsan araçları emniyete bildiriyor, bağlanması için çalışıyoruz fakat son dönemde kente özgü yaşanan bir durum var: Arıza - kaza durumunda izin belgesi alabilmek. Bazı firmalar bunu usulsüz şekilde kullanıyor. Araç arıza ya da kaza yaptı diyerek izin alıyorlar fakat bazen araç ne kaza yapmış oluyor ne de arıza durumu var ama izin alıyorlar. Aracın tamir süresini de bildiriyorlar. Tamir süresince mevcut araç yerine başka bir araç ile servis yapacaklarını bildiriyorlar fakat asıl araç arızalı olmadığı için hem bu araçlar hem de yerine bildirdikleri yeni araçla servise çıkıyorlar. Tek plaka ile çift iş yapıyorlar.

5 KEZ YAKALANANA BİR DAHA İZİN VERİLMEMELİ

Konu hakkında emniyete başvurduğumuzda işlem yapılıyor fakat bir şahsın servis aracı bağlanırken bir firmanın aracı mahkemeden alınan ‘Bağlama kararı yanlıştır’ kararıyla serbest kalıyor. Bu tür araç yakalansa bile şahıslarla firmalara farklı muamele uygulanıyor. Alınan izni suiistimal edenler için kademeli ceza uygulanmalı, 5 kez bu suçtan yakalanana bir daha izin verilmemeli. Bugün izinler için sabah 09.00 ve 17.00 arasında denetim yapılıyor ama bu saatlerde zaten servis çeken yok, tamirhaneye gidip bakıldığında araç tamirhanede. Denetim sabah 07.00-08.00 arası, akşam ise 16.00-18.00 saatleri arası yapılmalı çünkü bu saatlerde servis trafikte.”

 

 

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27 May 2024 - 22:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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