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Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet, Fransa’dan ödülle döndü.

Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı mask
Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı
Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı
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1949 yılında Fransa’nın Nice kentinde kurulan Dünya Folklor Birliği (IGF) 'nin bu yıl 18 Mayıs tarihinde Fransa’nın Marsilya şehrinde yapılan " altın yıldız " prömiyer galasında folklor Oskarları sahiplerini buldu.

 

DÜNYANIN 52 ÜLKESİNİN ÜYE OLDUĞU IGF NİN BU YIL ALTIN YILDIZ ÖDÜLLERİ ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN 8 KİŞİYE VERİLDİ

Marsilya Kültür Merkezinde yapılan Dünya Folklor Oskarlarından birini de Türkiye’den Murat Hürriyet alırken, Fransa’da İstiklal Marşı’mızı okutarak Türkiye’nin gururu oldu. IGF Yönetim Kurulu üyesi olan Hürriyet, bu ödülü Dünya üzerinde 52 ülkenin festival programlarını planlayıp bu sayede çeşitli ülkelerde Türkiye’yi temsil etmiş, aynı zamanda pandemi zamanında yapılan karavan şarkı yarışmalarında Türkiye adına önemli başarı elde etti.

Murat Hürriyet, ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürrriyet ile birlikte katılırken, ödül töreni sonunda IGF’nin 75.yıl dönümü dolayısıyla IGF üyelerine plaket verildi.

Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı
Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı

 

Murat Hürriyet Marsilya’da ödül aldı

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Türkiye, yönetim

27 May 2024 - 22:40 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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