Denizde kaybolan gencin cesedi 4 buçuk metre derinlikte bulundu

Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Karasu sahiline gelen ve 32 Evler mevkiinde denize girdikten dakikalar sonra gözden kaybolan üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe’yi (19) bulmak için 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 2 bot denizden, dalgıçlar su altından, 1 helikopter havadan ve karadan da devriye ekipleri olmak üzere 23 kişilik ekip çalışmalara destek verdi. Polis ekipleri de 1 botla denizde ve 5 kişilik ekiple karada arama çalışmalarında yer alırken, AFAD ekipleri ise 12 kişilik arama kurtarma timi ile karada çalışmalara katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan gencin cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde 4 buçuk metre derinlikte bulundu. Sahile getirilen gencin cesedi, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.