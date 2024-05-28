SEDAŞ’ta son sözü işçi söyleyecek

SEDAŞ’ta çalışan 1300 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ile işçi sendikası ücret ve yeni haklar konusunda mutabakata vardı. Ancak sözleşme ile ilgili son sözü işçi söyleyecek. Sözleşme ile ilgili sendika bugün oylama yapacak. Oylamada çıkan sonuca göre sözleşme ya imzalanacak ya da Yüksek Hakem’e gidecek.

SÖZLEŞME TAMAM

SEDAŞ’ta örgütlü olan TES-İş Sendikası ile işveren arasında 24 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun katılımı ile dün yapılan görüşmede son teklifler verildi. İmza aşamasına gelinen sözleşme işçilere sorulacak. Bugün e-oylama ile 1300 işçiye ‘Sözleşme imzalansın mı yoksa Yüksek Hakem’e mi gitsin?’ diye sorulacak. İşçilerin kararına göre sözleşme bağıtlanacak.

YENİ HAKLAR ALINDI

SEDAŞ işvereni ile TES-İş arasında yapılan görüşmelerde işçilerin ücretlerine ilk 6 ayda yüzde 58 ile 70 arasında zam yapıldı.

En düşük yevmiye 930 lira olurken, en yüksek yevmiye ise 1180 liraya yükseldi. İşçilerin sosyal haklarına ise ortalama yüzde 100 zam yapıldı. Ayrıca sözleşmede yeni haklar da elde edildi. Yüzde 10 olan sorumluluk ücreti yüzde 14’e yükseltildi, bakım ücretlerini alan grup sayısı 6’dan 9’a yükseltildi. Nöbete kalanlara haftada bir yevmiye verilmesine karar verilirken, aynı zamanda işçilerin sendikaya verdikleri aidatların işveren tarafından verilmesi sağlandı. İşçilere Ramazan Bayramında 2 bin 500, Kurban Bayramında ise 3 bin 500 lira ödenmesi üzerinde anlaşma sağlandı.

E-OYLAMA YAPILACAK

Yapılan görüşmelerde sendika ve işverenin üzerinde anlaşmaya vardığı tüm maddeler işçilere soruldu. Sendika, işçilerin kendi kararlarını vermesi için elektronik ortamda oylama yapacak. Yarın elektronik ortamda tüm üyelerin katılımı ile sözleşmenin imzalanması ya da Yüksek Hakem’e götürülmesi için oylama yapılacak. İşçilerin oylamasında çıkan sonuca göre sendika ya sözleşmeyi imzalayacak ya da Yüksek Hakem’e gönderecek. Enerji işkolunda grev yasaklı olan SEDAŞ işçilerinin Yüksek Hakem’e gitmeyi tercih etmeyecekleri düşünülüyor.

ANLAŞMA TAMAM; HENÜZ İMZA YOK

Pazartesi gününden bu yana yapılan ikili görüşmelerde ilerleme sağlandı ancak anlaşma imzalanmadı. Cuma günü ve pazartesi günü de bir araya gelecek olan tarafların özellikle pazartesi gün yapılacak görüşmede sözleşmeyi bitirmeleri bekleniyor. Pazartesi günü yapılacak görüşmeye TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun da katılması bekleniyor. İşveren son görüşmelerde teklifini yükseltti.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Sözleşmenin Yüksek Hakem’e gitmeden masada bitmesi için büyük çaba gösteren TES-İş sendikası arabulucu sürecinin dolmasına rağmen işverenle ikili görüşmeleri sürdürüyor.

Grev yasaklı olan iş kolunda sözleşme masada bitmezse Yüksek Hakem’e gitme ihtimali işçi için büyük risk taşıyor. Bu nedenle masada bitmesi için büyük çaba gösterilen sözleşmede salı akşamı yapılan görüşmede işveren kıdeme göre en düşük yevmiyenin 845, en yüksek yevmiyenin ise 879 lira çıkartılmasını teklif etti. Ancak sendika bu teklifi kabul etmedi.

GENEL BAŞKAN KATILACAK

Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçilerin yevmiyelerinin 100 liraya çıkartılmasını isteyen sendika 1000 liraya çıkartılan yevmiyelerin üzerine yüzde 50 oranında zam istiyor. Sendikanın talebi üzerine cuma ve pazartesi günü taraflar yeniden bir araya gelecek. Pazartesi günü yapılacak görüşmeye TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun da katılması bekleniyor. Kabaloğlu’nun katılacağı görüşmede sözleşmenin bitirileceği tahmin ediliyor.