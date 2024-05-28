Durhasan’daki arazi için makineciler karar verecek

KOTO’DA DÜZENLENECEK

İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Durhasan ve Solaklar bölgesinde 13 yıldır devam eden yeni sanayi sitesi yapım projesinin akıbeti 5 Haziran’daki genel kurulda belli olacak. Durhasan ve Solaklar bölgesindeki tapularını alan kooperatif, 92 üyesinin katılımı ile 5 Haziran’da genel kurul yaparak arazide ne yapılacağına karar verecek. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Salonunda saat 17.00’de yapılacak genel kurulda seçim olmayacak.

13 YIL SONRA TAPU ALDILAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 yıl önce makine imalatçılarının daha iyi koşullarda çalışabilmesi için Durhasan ve Solaklar bölgesinde imar düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemenin ardından kurulan İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, bölgedeki arazileri topladı. Toplanan arazilerde makine imalathaneleri yapmak için çalışmaya başlayan kooperatife açılan davalar sürecin uzamasına neden oldu. Şuyulandırma meselesine de yapılan itirazların bitmesi ile kooperatif, tapularını geçtiğimiz ay aldı.

KESİN KARARI VERECEKLER

Tapuların alınmasının ardından kooperatif üyeleri arazilerinde ne yapacaklarına karar verecek. Özellikle 13 yıllık süreçte kendilerine yeni yer alıp inşaat yapan makine imalatçılarının ikinci bir yere ihtiyaçlarının kalmaması nedeniyle nasıl bir karar alacakları da merak konusu.