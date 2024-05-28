MERSEN işçileri bugün Fransa Konsolosluğunda

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No'lu Şubenin örgütlü olduğu Mersen'de işçiler, sendika ve toplu sözleşme hakları için 19 Nisan’da greve çıktı. Sendika,
Fransa merkezli MERSEN şirketinin iki yıl boyunca yetki mahkemeleriyle Mersen işçilerinin sendikalı çalışma hakkını ötelediğini öne sürüyor.
Mersen işçileri, seslerini bugün Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapacakları eylemle duyuracak. İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa İstanbol Başkonsolosluğu önünde saat 11.00’de toplanacak işçiler, haklarını alabilme adına taleplerini burada dile getirecekler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.