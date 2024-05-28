BinBin firma aracı park halinde yolda kalıyor!

Vatandaşlar, “Burası BinBin scooter firmasının yeri. Aracı böyle park ediyor. Bunu malzeme indirmek için değil sürekli bu şekilde bırakıyor. Ben birkaç kez anlamaları için silecekleri kaldırdım fakat değişen bir şey yok. Birde bu firma trafikleri doğrudan ilişkili bir firma. Bu konuda daha hassas olmaları gerekiyor.” dedi.