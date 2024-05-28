BinBin firma aracı park halinde yolda kalıyor!

Vatandaşlar, “Burası BinBin scooter firmasının yeri. Aracı böyle park ediyor. Bunu malzeme indirmek için değil sürekli bu şekilde bırakıyor. Ben birkaç kez anlamaları için silecekleri kaldırdım fakat değişen bir şey yok. Birde bu firma trafikleri doğrudan ilişkili bir firma. Bu konuda daha hassas olmaları gerekiyor.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.