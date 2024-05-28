Hasta, kan tüplerini laboratuvara kendi götürdü

Vatandaş yaşadığı durumu şöyle anlattı: “23 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil bölümüne çocuğumu getirdim. Doktorun kan tahlili istemesinin ardından çocuğumdan kan aldılar. Alınan kan tüplerini bana vererek merkez laboratuvarına bırakmamı söylediler. Bu kadar imkanı yüksek olan bir hastanede kanların teslimini sağlayan bir eleman yok mu? Benim yanımda kimse olmasa bebeğimi kime bırakıp bu istediklerini yapabilirdim. Bu konuda kimsenin mağdur olmamasını istediğim için size yazdım”