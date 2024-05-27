Şehit Kamil Akgün Parkı bu görüntüden kurtarılmalı

Kartepe Şehit Kamil Akgün Parkı için vatandaşların talebi var. Bölgede oturan ve parkı kullanan mahalle sakinleri, “Kartepe Şehit Kamil Akgün parkının çevresinin hali içler acısı durumda. Molozlar temizlenmediği gibi beton bloklar da kaldırılmadı. Kaldırılan şantiye binası alanı zeminindeki pislikler de park içinde yerde duruyor. Bu konuda yetkililerin hızlıca aksiyon almasını bekliyoruz.” ifadeleri ile yetkililere seslendi.