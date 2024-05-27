Şehit Kamil Akgün Parkı bu görüntüden kurtarılmalı

Kartepe Şehit Kamil Akgün Parkı için vatandaşların talebi var. Bölgede oturan ve parkı kullanan mahalle sakinleri, “Kartepe Şehit Kamil Akgün parkının çevresinin hali içler acısı durumda. Molozlar temizlenmediği gibi beton bloklar da kaldırılmadı. Kaldırılan şantiye binası alanı zeminindeki pislikler de park içinde yerde duruyor. Bu konuda yetkililerin hızlıca aksiyon almasını bekliyoruz.” ifadeleri ile yetkililere seslendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.