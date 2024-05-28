Yeni sağlık ocağı açılmadan kapısı düzeltilmeli

Vatandaşlar “Mahallemize yeni bir sağlık ocağı yapılıyor. Sağlık ocağı yapılıyor fakat buranın çelik kapısı şimdiden tehlike yaratıyor. Bu kapı birini yaralamadan önlem alınmalı. Sağlık ocağının hizmete girmesi ve birinin zarar görmesi beklenmeden bu kapı daha güvenli bir şekilde tasarlanıp yerine takılırsa daha sağlıklı olur” dediler.