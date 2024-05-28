Alışveriş festivali başlıyor, yüzde 50’ye varan indirimler olacak

KOCAELİ KENT MEYDANI’NDA YAPILACAK

Sezon sonu ile birlikte sezon ürünlerinin indirimli fiyatlarla satışa sunulacağı İzmit Alışveriş Festivali’nde takvim belli oldu. Kocaeli Kent Meydanı’nda, 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arası yapılacak festival Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) işbirliğinde gerçekleşecek. 5 gün boyunca sürecek festival için Kocaeli Kent Meydanı’nda hazırlıklar başladı.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ETKİNLİKLER PLANLANDI

Esnaf odalarıyla birlikte kent esnafının stantlar kuracağı ve satış yapacağı festivalde başta giyim, ayakkabı, tuhafiye, pasta, şeker, çikolata, pişmaniye, züccaciye ve bijuteri olmak üzere daha pek çok iş kolunda ürün satılacak. Satışa sunulacak ürünler yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 indirimli fiyatlarla satılacak. Festivalde çocuklar unutulmadı. Yüz boyama, pamukşeker ve patlamış mısır ikramı, çocuk oyun grupları, sihirbaz, sahne gösterileri çocuklar için planlanan etkinlerden. Festivalde sıra gecesi, sürpriz etkinlikler ve gösteriler de planlandı.