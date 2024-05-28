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28 May 2024 - 09:14- Gündem G:

Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler

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CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Güney Mahallesi mevkiinde TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi tarafından yapılması planlanan “Alkilasyon Tesisi” projesi için düzenlenen ÇED toplantısına katıldı. Prof. Dr. Kanko, “Yapılacak proje çok tehlikeli. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etki gücü yüksek. Ekosistemi olumsuz etkiler. İptal edilmeli” dedi.

Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler mask
Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler
Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler
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VATANDAŞIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Milletvekili Kanko sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz burada vatandaşın sağlığını düşünmek zorundayız. Kocaeli halkı kanser soluyor. Yeni doğmuş bebeklerin dışkılarında cıva bulunuyor. İnsanlar kanser olmak istemiyor. Artık bu tesislerin burada yapılmaması gerek” dedi. Kanko, yaşanabilir bir Kocaeli için gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getirmek adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ÇED toplantısında projeye karşı olan görüşlerini detaylı bir şekilde sundu. Bölgedeki doğal kaynakların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi ve Kocaeli'nin sürdürülebilir bir çevre politikası izlemesi gerektiğini belirtti.

Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler

DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK GEREK

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlerin önceliği halkın sağlığıdır” diyen Kanko, sözlerini şöyle sürdürdü; “Doğal kaynaklarımızı korumak, hava ve su kirliliğini önlemek ve Kocaeli'nin sürdürülebilir bir çevre politikası izlemesini sağlamak amacıyla bu projeye karşı çıkıyoruz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için gösterdiğimiz bu çaba, aynı zamanda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik önemli bir adımdır. Bölgedeki vatandaşlarla birlikte projeye karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler

EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLER

Toplantıda, bölgedeki çevresel zararların detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Prof. Dr. Kanko, projenin hayata geçirilmesinin bölgedeki ekosistemi olumsuz etkileyeceğini, hava ve su kirliliğine neden olacağını ve bölge halkının sağlığını tehlikeye atacağını ifade etti. Bu projeye karşı çıkmanın, sadece bugünün değil, yarının Kocaelililerinin de sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak anlamına geldiğini belirtti.

Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler

PROJENİN İPTALİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK 

Prof. Dr. Kanko, “Çevreyi ve doğayı düşünmeden hayata geçirilmeye çalışılan bu projenin iptali için Kocaelili hemşerilerimizle birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Toplumumuzun her kesiminden bu mücadeleye destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine tepki: Ekosistemi olumsuz etkiler

Kaynak: Haber Merkezi

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28 May 2024 - 09:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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