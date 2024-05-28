MGK bugün toplanıyor: Masada terörle mücadele var

MGK'nın Mayıs ayı olağan toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında, kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
İSRAİL'İN GAZZE'YE DÖNÜK SALDIRILARI
MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları ve Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik çabalar da masada olacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar konusunda bilgi verecek.
MGK'da "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.