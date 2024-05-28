KOÜ Atçılık bölümünde 30 At Antrenörü mezun oldu

30 AT ANTRENÖRÜ MEZUN OLDU

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Atçılık ve At Antrenörlüğü Programı'ndan 30 öğrencinin mezun olduğu törende, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdener Balıkçı, mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar diledi. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in de katıldığı mezuniyet töreninde öğrenciler belgelerini, Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Balıkçı ve öğretim üyelerinden aldı. Öğrenciler, tören sonunda birlikte kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi