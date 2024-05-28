SEDAŞ duyurdu: 6 ilçe elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 28 Mayıs 2024 Salı günü Kocaeli’nin Körfez, Gölcük, Dilovası, Gebze, Çayırova, Kartepe ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|60366
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ÇAYIROVA
|5204., 5206. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5217., 5217. SK., 5218., 5218. SK., 5219. SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD.
|28.05.2024
|13:00
|16:00
|60383
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., ALPER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., ELMAS, ELMAS SK., KAMER SK., MERCAN SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ SK.
|28.05.2024
|13:00
|16:00
|60384
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU
|KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, OTOBAN CD., SİTE SK., TEPETARLA CD.
|28.05.2024
|09:00
|12:00
|60440
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, ORTABURUN
|AHMEDIYE, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., FERDA, FERDA SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KAYALI SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK.
|28.05.2024
|09:00
|10:00
|60441
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE
|DÖRTYOL SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK.
|28.05.2024
|10:00
|11:00
|60443
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE
|AHMEDİYE CD., DÖRTYOL
|28.05.2024
|11:00
|12:00
|60445
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., HEYREK, HEYREK CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO
|28.05.2024
|14:00
|15:00
|60273
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|09:00
|17:00
|60284
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ
|695., 695. SK., 696. SK., 697. SK., 699., 699. SK., 834., 834. SK., RAUF DENKTAŞ CD.
|28.05.2024
|09:30
|17:30
|60285
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ
|688. SK., 864., 865., 865. SK., FAHRİ KORUTÜRK CD.
|28.05.2024
|09:30
|17:30
|60352
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|OSMANLI
|DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|09:00
|11:00
|60353
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ÇIRAKLI
|ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|15:00
|17:00
|60354
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU
|KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|13:00
|15:00
|60355
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KUTLUCA, OSMANLI
|DURANLI MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|28.05.2024
|11:00
|13:00
|60359
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ALIHOCALAR, DURAKLI
|3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DAR SK., ESENYOL SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK.
|28.05.2024
|09:00
|15:00
|60364
|KOCAELİ
|GEBZE
|MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|712/1., 712/1. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738/1. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2. SK., BAHARDERE CD.
|28.05.2024
|08:30
|10:00
|60365
|KOCAELİ
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|508. SK., 533/1., 539. SK., 541. SK., 542. SK., 543., 543/1., 543/1. SK., 544., 544. SK., 545. SK., 546., 546. SK., 547., 547. SK., 547/1. SK., 548/1. SK., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENİ BAĞDAT CD.
|28.05.2024
|10:00
|12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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