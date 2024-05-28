Samsun'da fabrika yangını: Alevler bitişikteki 2 tesise daha sıçradı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi bölgesindeki yatak fabrikasında dün akşam yangın çıktı. Çalışanlar alevlere müdahale etti ancak çabaları, söndürmeye yetmedi. Dakikalar ilerledikçe yangın da yayıldı. Fabrikanın bitişiğindeki klima ve sünger üretilen 2 tesise de sıçradı. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. İl merkezinden de bölgeye takviye ekiplerk sevk edildi. Yangının daha da yayılmaması için fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çalışmalara TOMA'larla destek verdi. Alevler, saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak yanan 3 fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.