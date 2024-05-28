Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA