Sosyal medyadaki iş ilanlarına dikkat! Ev hanımlarını 36 bin TL maaş vaadiyle dolandırıyorlar

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor.

Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, "Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş" paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor.

Dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş kara para aklama işlemine dahi karışarak hakkında suç dosyası açılıyor.

"KREDİ ÇEKTİRİLİP KENDİLERİNE PARA YATIRILIYOR"

Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşlardan ilk olarak kargo ücreti talep ettiğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, “Evde sabun yapımı, boncuk, tespih çizimi, yapımı gibi belli dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak reklamlar çıkıyorlar. Özellikle ev hanımları ev gelirlerine destek çıkmak için gelir sağlamak adına iyi bir niyetle bu reklamlardaki iletişim numaralarını arıyor ve bu iletişim numaraları arandıktan sonra vatandaşlardan kapora adı altında bir ücret istiyorlar ve daha sonra bu ücretin ardından bir çok ürün gönderileceği vaadi ile kargo ücreti talep ediliyor." dedi.



5 bin ile 10 bin lira arasında değişen bir kargo ücreti talep edildiğine vurgu yapan Akman, "Bu ücret de verildiğinde üstüne kargo sigorta teminatı isteniyor. Bu teminat istendiğinde ‘İşi büyütürüz, siz iyisiniz’ şeklindeki ibarelerle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor." dedi.

Kaynak: İHA