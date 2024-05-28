GTÜ Öğretim Üyeleri Japonya’da çalışmalarını anlattı

AMAÇ DİRENÇLİ YAPILAR OLUŞTURMAK

Gebze Teknik Üniversitesi’nin 2023 yılında başlayan ve 5 yıl boyunca sürecek olan SATREPS- MARTEST Projesi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) tarafından destekleniyor. Projede temel amaç depremlere karşı dirençli yapılar ve topluluklar oluşturmak, büyük afetlerle baş edebilir hale gelmek ve toplumsal afet bilincini artırarak en az hasarla iyileşme sürecine geçmek.

TSUNAMİ AFETİNE KARŞI TEHLİKE ANALİZİ YAPILACAK

Proje çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi desteğiyle tamamlanacak olan MARTEST deprem test ve araştırma merkezinde ülkemizde ve bulunduğumuz bölgede depreme dayanıklı yapılar inşa etmek üzere testler yapılıyor. Projede bununla birlikte tsunami afetine karşı tehlike analizi ve hasar azaltma çalışmaları, Distributed Acoustic Sensing (DAS) sistemiyle gerçek zamanlı sismik veri gözlemi, afete hazırlık ve kentsel risk azaltma çalışmaları da Türk ve Japon araştırmacılar tarafından yürütülecek. MARTEST projesi çalışmaları 2028’e kadar devam edecek ve proje sonunda kurulumu tamamlanacak olan test merkezinde faaliyetler en son teknolojik yaklaşımlar kullanılarak yürütülecek.