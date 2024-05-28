Bahçeşehirli öğrencilerden tiyatro gösterisi

'AH ŞU GENÇLER' OYUNUNU OYNADILAR
Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Ortaokulu’nun 7. sınıf öğrencilerden kurulan Drama Kulübü, 14 Haziran’da sona erecek 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öncesi ‘Ah Şu Gençler’ isimli oyununu sergiledi. Aylardır öğretmenleri Eylem Tanrıver liderliğinde oyuna çalışan Bahçeşehirli öğrenciler İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu’nda oyunlarını sergiledi. Ana teması çocukların anne-babalarıyla ve anne-babaların çocukları üzerinden birbirleriyle kurduğu iletişim olan oyunu izleyenler, öğrenci performanslarını beğendi. Bu beğeni oyun sonu alkışlarıyla ifade edildi.
İZLEYENLERDEN ALKIŞ TOPLADILAR
Öğrenci velileri ve yakınları ile birlikte oyunu takip eden isimler arasında Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı da vardı. Oyunu takip eden Kalcı, oyun sonunda sahneye çıkarak öğrencileri tebrik etti ve geleceklerine dair iyi temennilerde bulundu. Kalcı, ekibin başında yer alan ve öğrencilerin performansının ortaya çıkmasına öncü olan öğretmen Eylem Tanrıver’e teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu. Tanrıver ise kendilerine verilen destek sebebiyle herkese teşekkür etti ve çocukları kutladı. Salon çıkışı öğrenciler, özel gece anısına öğretmenleri ve aileleriyle anı fotoğrafları çekildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.