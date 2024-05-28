Altın fiyatları yükseliyor!

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELME!
Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günü 2 bin 431 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken bugün 3 bin 890 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.431,64
Satış: 2.431,99
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.353,31
Satış: 2.353,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.890,62
Satış: 3.976,30
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.562,47
Satış: 15.856,56
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.749,41
Satış: 7.945,00
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.547,40
Satış: 15.841,40
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.