Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Ginede hükümet, 24 Mayıstaki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.
Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.
Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.
PAPUA YENİ GİNE’DEKİ TOPRAK KAYMASI
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Ginenin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayısta toprak kayması meydana gelmişti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.