Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,79 puan ve yüzde 0,20 artarak 10.678,75 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,39 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,18 düşüşle 10.656,96 puanla günü tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.