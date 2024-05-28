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28 May 2024 - 10:17- Türkiye G:

Süper Lig takımlarını kıskandıracak, denize sıfır halı saha!

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize sıfır rakımda bir tepeye kurulan şehri ve Toros dağlarını gören halı saha görüntüsü ile dikkat çekiyor. Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler, bazen kendi aralarında 'topu atan getirir' esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını kaydetti.

Süper Lig takımlarını kıskandıracak, denize sıfır halı saha! mask
Süper Lig takımlarını kıskandıracak, denize sıfır halı saha!
Süper Lig takımlarını kıskandıracak, denize sıfır halı saha!
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Türkiye'nin önemli üretim ve turizm merkezlerinden Mersin'de kurumlar aracılığıyla da spor alanında bir çok yatırım yapılıyor. Özellikle gençlerin tercih ettiği futbol sahaları ise bugüne kadar her ilçede kuruldu. Aydıncık ilçesinde de bir süre önce kurulan halı saha ise konumu ile dikkat çekmeyi başardı. İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Soğuksu mevkiinde denize sıfır rakımdaki tepeye kurulan halı sahanın manzarası görenleri hayran bırakmaya başladı. Denize sıfır bir tarafı uçurum olan sahanın diğer tarafında ise şehir ve Toros dağlarından oluşan manzara İHA muhabirleri tarafından dron ile de görüntülendi.

Süper Lig takımlarını kıskandıracak, denize sıfır halı saha!

Topu atan getirir

Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler, bazen kendi aralarında 'topu atan getirir' esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını ifade etti.

Haftanın iki günü burada maç yaptıklarını belirten Ahmet Erhan, "Gündüzleri çalışıyoruz, iş bitince gelip burada futbol oynuyoruz. Ben böyle bir sahayı ilk defa görüyorum, çok güzel bir yer. Allah'tan yukarıda file var. Aramızda 'topu atan gider alır gelir' diye espri de var. Süper lig takımlarında bile böyle bir manzara yok" dedi.

Halı sahaya gelenlerden Reşat Kaya ise daha önce böyle bir manzara görmediklerini, işten sonra arkadaşlarıyla geldiklerini söyledi

Süper Lig takımlarını kıskandıracak, denize sıfır halı saha!

Kaynak: İHA

# ifade, HER, VAR, Türkiye

28 May 2024 - 10:17 - Türkiye --- Okunma

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