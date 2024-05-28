28 May 2024 - 10:18 - Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi sürüyor. Öncü verilere göre swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar artış gösterdi ve -6 milyar dolara geldi. Böylece swap hariç net rezervler, dört yıl sonra ilk kez artı bölgeye yaklaştı. Toplam rezervler 142 milyar doları aştı.