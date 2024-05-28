Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde iyileşme hız kesmiyor.
Öncü verilere göre TCMB'nin swap hariç net rezervi yerel seçimden beri yaklaşık 60 milyar dolar artarak pozitif bölgeye yaklaştı.
Swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar dolar artış gösterdi. Böylece yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolardan -6 milyar dolara iyileşme gösterdi.
Swap hariç net rezerv kalemi en son Mart 2020'de artı bölgede kaydedilmişti.
TOPLAM REZERVLER 142 MİLYAR DOLARI AŞTI
TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara yükseldi.
Net rezerv geçen hafta yaklaşık 5,3 milyar dolar yükselişle 39,1 milyar dolara geldi.
Merkez Bankası'nın resmi verisi perşembe günü 14.30'da açıklanacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.