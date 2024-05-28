Kurban Bayramı'ndan önce emekli maaşları yatacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler emekliler maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor ve araştırıyor. Bu sene 16-19 Haziran'da idrak edilecek bayramda vatandaşlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, maaşlar erken yatacak mı? İşte, detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor. Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi; "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.