CHP Darıca danışma kurulunda herkes konuştu!

MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

CHP Darıca İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçim sürecini değerlendirmek amacıyla Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler katıldı. İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan, il ve ilçe yöneticileri, önceki dönem ilçe başkanları, CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.

GENEL MERKEZİ DİNLEMEDİLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk konuşmayı CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan yaptı. Özaltan, genel merkezden gelen genelge doğrultusunda danışma kurulu toplantılarının dar kapsamda yapılmasının istendiğini, ancak Darıca'daki partililerin geniş kapsamlı bir toplantı talep etmesi üzerine bu kararı aldıklarını belirtti. Özaltan, yerel seçim süreci ve diğer tüm konularla ilgili partililerin sorularını yanıtlayacağını söyledi.

PARTİLİLER TEK TEK SÖZ ALDI

Toplantıda söz alan partililer, 31 Mart yerel seçim sürecinde yaşananlarla ilgili görüş ve eleştirilerini dile getirdiler. Partililer, seçim sürecinde karşılaşılan sorunları, yapılan hataları ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tartıştılar. Eleştiriler ve öneriler, toplantının ana gündemini oluşturdu.

VEKİLLER VE İL BAŞKANI KONUŞTU

Toplantının sonunda CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Muhip Kanko ve Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuşma yaptı. Milletvekilleri ve İl Başkanı, yaşanan süreçle ilgili partililere bilgi verdi ve gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantının, partililerin beklentilerini ve eleştirilerini dile getirmeleri açısından verimli geçtiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi