Başkan Gökçe'ye nezaket ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir ve Veli Göl, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Aktif Sanatçılar Derneği Başkanı Emrah Arslan ve yönetimi ile Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezahat Erok ve yönetimi ile bir araya geldi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.