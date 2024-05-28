Emekli ve memur maaşları için zam geliyor: Ortalama maaş 44 bin lira olacak? 

TÜM MESLEK GRUPLARINDA ZAMLAR HESAPLANDI

Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin ardından 6 aylık memur enflasyon farkı ile memur maaş zammının netlik kazanması beklenirken, öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında zamlı maaşlar hesaplandı. 2024 Temmuz ayında, emekli ve memur maaşlarının nasıl şekilleneceği konusunda merak edilenler ve detaylar:

ZAMLI MAAŞLAR BELİRLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın açıkladığı bilgilere göre, sahte sigortalılık ve sahte emeklilikle mücadele kapsamında ağır cezalar yolda. Bu tür suçlara hem para hem de hapis cezası verilecek. Yılmaz, "Bu konuda yasama organı tarafından bir platform oluşturuldu ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu platform aracılığıyla incelemelerini başlattı" dedi.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Haziran’da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece 5 aylık memur enflasyon farkı netlik kazanacak. 3 Temmuz’da Haziran ayı enflasyonunun duyurulmasıyla nihai zam oranı belli olacak ve 16 milyon emekli ile 4 milyon memurun alacağı ücretler kesinleşecek.

ENFLASYON ORANLARI VE ZAMLAR

4 Aylık Enflasyon Oranı: %18,72

4 Aylık SSK, Bağ-Kur Emekli Zammı Oranı: %18,72

4 Aylık Memur Enflasyon Farkı Oranı: %3,23

4 Aylık Memur Toplu Sözleşme Zammı Oranı: %10

4 Aylık Enflasyon Farkı Dahil Zammı: %13,56

Temmuz Maaş Beklentileri

Enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, en düşük memur maaşı 39 bin TL'nin üzerine çıkacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL seviyesini aşacak. Ortalama memur maaşı ise 44 bin-44 bin 500 TL bandına ulaşacak.

MEMUR MAAŞLARI (2024 OCAK - 4 AYLIK %13,56 - 6 AYLIK %20)

ÜNİVERSİTE MEZUNU ŞUBE MÜDÜRÜ

• 48.414 TL

• 54.979 TL

• 58.097 TL

ÜNİVERSİTE MEZUNU - MEMUR

• 34.217 TL

• 38.857 TL

• 41.060 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

• 44.066 TL

• 50.041 TL

• 52.879 TL

ÖĞRETMEN 1/4

• 39.763 TL

• 45.155 TL

• 47.716 TL

BAŞKOMİSER 1/3

• 48.675 TL

• 55.275 TL

• 58.410 TL

POLİS MEMURU 8/1

• 44.047 TL

• 50.020 TL

• 52.856 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

• 55.464 TL

• 62.985 TL

• 66.557 TL

ÜNİVERSİTE MEZUNU - HEMŞİRE

• 39.444 TL

• 44.793 TL

• 47.333 TL

MÜHENDİS 1/4

• 49.415 TL

• 56.116 TL

• 59.298 TL

LİSE MEZUNU - TEKNİSYEN

• 35.111 TL

• 39.872 TL

• 42.133 TL

PROFESÖR 1/4

• 71.806 TL

• 81.543 TL

• 86.167 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

• 47.387 TL

• 53.813 TL

• 56.864 TL

VAİZ 1/4

• 41.205 TL

• 46.792 TL

• 49.446 TL

AVUKAT 1/4

• 47.087 TL

• 53.472 TL

• 56.504 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (2024 OCAK - 4 AYLIK %13,56 - 6 AYLIK %20)

MÜSTEŞAR 1/1

• 53.597 TL

• 60.865 TL

• 64.316 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

• 47.438 TL

• 53.871 TL

• 56.926 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

• 18.616 TL

• 21.140 TL

• 22.339 TL

MEMUR (LİSANS) 4/1

• 14.574 TL

• 16.550 TL

• 17.489 TL

ÖĞRETMEN 1/4

• 22.076 TL

• 25.070 TL

• 26.491 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

• 31.254 TL

• 35.492 TL

• 37.505 TL

BAŞKOMİSER 1/4

• 22.076 TL

• 25.070 TL

• 26.491 TL

POLİS MEMURU 1/4

• 22.076 TL

• 25.070 TL

• 26.491 TL

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

• 22.076 TL

• 25.070 TL

• 26.491 TL

MÜHENDİS 1/4

• 22.104 TL

• 25.101 TL

• 26.525 TL

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4

• 15.870 TL

• 18.022 TL

• 19.044 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4

• 32.626 TL

• 37.050 TL

• 39.151 TL

PROFESÖR 1/4

• 38.324 TL

• 43.521 TL

• 45.989 TL

İMAM HATİP

• 22.076 TL

• 25.070 TL

• 26.491 TL

AVUKAT 1/4

• 22.076 TL

• 25.070 TL

• 26.491 TL

Sosyal Destek Ödemeleri de Artacak

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri, memur zam oranları doğrultusunda artırılacak. Bu artışlarla birlikte, sosyal destek alan vatandaşların da maaşları iyileştirilecek.

Haber merkezi

Kaynak: Haber Merkezi