Körfezli Kübranur Bursa’dan madalya ile döndü

Geçen Mart ayı başında trafik kazasında vefat eden Bursalı milli karateci Emir Buğra Gencan adına düzenlenen Emir Buğra Gencan Ümit – Genç ve Büyükler U21 Karate Ligi 26 Mayıs Pazar günü Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.
KÖRFEZLİ KÜBRANUR ÜÇÜNCÜ OLDU
Müsabakalara ilimizden katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Kübranur Hanne Eraslan Ümitler +66 Kg’da üçüncü olarak madalya aldı. 40 il, 124 kulüpten 867 sporcunun katıldığı karate ligi maçlarında tempo ve heyecan oldukça yüksekti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Körfezli Eraslan tecrübesiyle dereceye girerek madalya kürsüsünde yer almayı başardı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.