Körfez’e yeni spor tesisleri

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı ile ilçedeki spor tesislerinin sayısı arttırılıyor. Mahalle aralarında çocukların güvenli şekilde vakit geçirmesi adına son 2 ayda 4 yeni mahalli spor sahası hayata geçirilirken, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent’te de komple bir spor tesisinin çalışmaları devam ediyor.

TENİS SAHASI DA EKLENDİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de içerisinde futbol sahası, basketbol sahası ve tenis alanının yer aldığı spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar ile ilgili olarak bilgi alan Başkan Şener Söğüt, “Yavuz Sultan Selim Mahallemizde bu hayata geçireceğimiz ikinci tesis olacak.

SPOR SAHALARI HAYATA GEÇİRİLDİ

Atalar-Hacı Osman, Yavuz Sultan Selim, İlimtepe ve Hereke bölgemizde spor sahası yaptık, gençlerimizin kullanımına açtık. İlimtepe’de bir de Millet Bahçemiz içerisinde spor alanı var. O da tamamlandı. Her şey gençlerimizin spora ulaşımını kolaylaştırmak için” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN