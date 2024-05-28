Şadi Biçer Parkı baştan sona yenilendi

Körfez Belediyesi ilçeye yeni park alanları kazandırırken, eski durumdaki alanlarda da düzenlemeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler son olarak Hereke Kışladüzü’nde bulunan Şadi Biçer Parkı’nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Başkan Söğüt de Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve birim müdürleri ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.
DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ
Hereke Kışladüzü bölgesinde bulunan ve 3 bin 349 metrekare alana sahip Şadi Biçer Parkı’nda oyun grupları ve dinlenme alanları yenilenirken, peyzaj çalışması ile de güzel bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlar da inceleme için parka gelen Başkan Söğüt’e çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.