Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu

Ramazan Ergin, daha önce Değirmendere'de arıcılık yaparken, ikamet ettiği Derince'ye yakın bir bölgeye arılarını taşımak istediği için Körfez Orman İşletme Şefliği'ne başvurdu. Arıcılık belgeleriyle yapılan başvuru sonucunda, Ergin'e Körfez'in Sipahiler köyünde, arazözlerin geçtiği bir yol üzerinde yer gösterildi.

8 arı kovanıyla başlayan Ergin'in arı kovanı sayısı bir yıl içinde 24'e çıktı. Ancak Ergin, çevredeki büyükbaş hayvanların bölgeye girememesi nedeniyle sahiplerinin kendisini şikayet ettiğini öne sürdü. Ergin'in iddialarına göre, Orman İşletmesi tarafından yolunun bozulduğunu ve iki tarafının kapatıldığını belirtti. İş makinesinin çalışması sırasında çıkan duman nedeniyle 4 arı kovanının öldüğünü, 8 kovanın da parçalandığını ve toplamda 12 kovanının işlem göremez hale geldiğini dile getirdi. Ergin, kaybettiği her bir kovanın değerinin 6 bin lira olduğunu ve 4 bin ölen arılarla birlikte toplamda 100 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Olayı Sevindikli Jandarma Karakolu'na ihbar eden Ergin, jandarma tarafından zararıyla ilgili rapor tutulduğunu belirtti. Orman görevlisi, iş makine operatörü ve hayvan sahiplerinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ergin, yaşadığı bu olumsuzluklar nedeniyle yetkililerin konuya müdahale etmesini ve kendisine uygun bir çözüm bulunmasını talep ediyor.