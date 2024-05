28 May 2024 - 11:23 - Gündem

81 Baro, İsrail için açıklama yaptı: Katliama sesiz kalmak katliama ortak olmaktır

Aralarında Kocaeli Barosunun da bulunduğu Türkiye’deki 81 il barosu İsrail saldırısını kınada. Yapılan ortak açıklamada İsrail’in Refah’taki saldırılarını kınayan barolar, “İsrail'in aylardan beri Gazze başta olmak üzere Filistin kentlerine ve en son Refah'ta gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırı karşısında sessiz kalan her ülke her uluslararası kuruluş her insan da bu adaletsizlikten sorumludur” dedi.