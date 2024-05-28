Veli, derse girip öğretmene saldırdı

Olay, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda meydana geldi. 1. sınıfa giden çocuğunun, sınıf arkadaşıyla kavga ettiğini öğrenen baba M.A. okula geldi. Ders esnasında sınıfa giren baba, öğretmen B.L.'ye saldırdı. Öğretmenin üzerine yürüyen ve hakaret eden M.A., okuldaki diğer öğretmenler tarafından sınıftan çıkarıldı. Öfkeli babanın sınıfı bastığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
efendi - ilk izleyince kızıyoruz haklısınız fakat olayın iç yüzünü iyi öğrenip ondan sonra yargılamak gerekiyor....belki adamın çocuğu defalarca zorbalığa ugradı ve yönetime söyledi fakat çare bulamadı.....belki de adam serserinin teki okul bastı bilemeyiz.....dediğim gibi ne olduğunu iyi ögrenmek gerekiyor...
M.korkmaz - Bunun yolu şiddet olamaz.
Hüsnü Yazar - Mağarada yaşayıp, avcı-toplayıcı olması gereken insanların modern hayata uyum sağlamaları gerçekten zor...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.