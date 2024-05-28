Taşköprü Kültür Evi yükseliyor

Kültürel değer ve geleneklere önem veren Körfez Belediyesi, Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı “Kültür Evi” projesine tüm hızıyla devam ediyor. Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt; “Taşköprü geleneğini gelecek nesillere miras bırakacağız” dedi.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Söğüt, gelinen noktayla ilgili de bilgi aldı. Bakan Söğüt, proje içerisinde yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve kurs alanının da yer alacağını belirtti.
GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ
Başkan Söğüt, “Taşköprülülerimizin, manavlarımızın geleneklerini gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla projeyi başlattık. Çalışmalar hızla devam ediyor. Kaba inşaat bitti sayılır. Asırlık tarihe sahip olan Taşköprü kültürümüze sahip çıkacağız ve nesiller boyu sürdüreceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.