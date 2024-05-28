Eşmeahmediye’de üstyapı yenileniyor

Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerin de güçlü bir üstyapıya kavuşması için yoğun bir mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Eşmeahmediye Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 700 metrelik kısımda asfaltlama çalışmalarını tamamlarken, caddenin ikinci etabı olan 700 metrelik kısmında da trimer kazı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları sonrası bozulmaların meydana geldiği Eşmeahmediye’nin köy içi yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla yenileniyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.