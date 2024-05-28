Sıla transferin gözdesi

KOCAELİ BAYAN FK’DA TALİP

Bu sezon Kadınlar 3.Lig 13.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karamürsel Belediyespor Kadın Futbol Takımı ligi 6.sırada tamamlamıştı. Bu sezon attığı 9 gol ve yaptığı asistlerle dikkatleri çeken takımın kaptanı Sıla Arslantürk diğer takımlarında dikkatini çekti. Sıla’ya Kocaeli Bayan FK başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Asya ve Ataşehir mercek altına aldı. 2.lig ekiplerinden Tuzla Sahil ve Düzcespor’da Sıla’yı listeye ekleyen kulüpler arasında yer alıyor. Eskişehir Büyükşehir ve Yalovaspor’un da transferi için nabız yokladığı Sıla için Karamürsel Belediyespor’un önceliği Kocaeli Bayan FK olacak.

Kaynak: Spor Servisi