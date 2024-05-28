Mehmet Yusuf Kocaelispor’a dönebilir

SEZON BAŞINDA DÖNMÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor altyapısına transfer olan ancak forma şansı bulamadığı için sezon başında Karamürsel İdmanyurdu’na tekrar dönen Mehmet Yusuf Can, Play-Off maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekmişti. Kocaelispor’da Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın’ın da takip etmeye devam ettiği Mehmet Yusuf, Türkiye Şampiyonası’nda da izlenmeye devam edecek. Genç kalecinin şampiyonadaki performansı turnuva boyunca başka kulüpler tarafından da takip edilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.