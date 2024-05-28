Mehmet Yusuf Kocaelispor’a dönebilir

SEZON BAŞINDA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor altyapısına transfer olan ancak forma şansı bulamadığı için sezon başında Karamürsel İdmanyurdu’na tekrar dönen Mehmet Yusuf Can, Play-Off maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekmişti. Kocaelispor’da Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın’ın da takip etmeye devam ettiği Mehmet Yusuf, Türkiye Şampiyonası’nda da izlenmeye devam edecek. Genç kalecinin şampiyonadaki performansı turnuva boyunca başka kulüpler tarafından da takip edilecek.