İzmit Belediyesi'nde şok! Hürriyet atamıştı, istifa etti...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz ay yeni kadrosunu açıklamıştı. Sorumlu ve danışman sayının 15'ten 22’ye yükselten Hürriyet, Muhtar Hizmet Masası Sorumlusu olarak Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz’ı atamıştı.

AMACIM HİZMETTİ

Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıklayarak şu sözleri kaydetti: “Değerli arkadaşlar, hayatımın hiçbir döneminde bana öğretilen doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeden kendi bildiğim doğruları savunmaktan sebebi ne olursa olsun vazgeçmedim. 20 senedir hizmet sektöründe elimden geldiği kadar gayretle çalışarak hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorum. Bu dönem ısrarla gelen meclis üyeliği görevini kabul etmeyip, muhtarlık yapmayı tercih ettim. Seçimden sonra belediye başkanımızdan gelen muhtar hizmet masası sorumluluğunu teklifini kabul ettim. Amacım bütün muhtarlarımızla belediye arasında köprü olup geçen dönem yaşanan sıkıntıların yaşanmaması ve hizmetti.

GÖRÜNTÜ YAPACAK YAŞI GEÇTİM

Ancak ne verilen sözün ne de söylenenlerin hiçbirine uyuşmadığı bir ortamda bulunduğumu kısa sürede çözmüş oldum. Hizmetle bağdaşmayan hiçbir görevin benim için önemi olmamıştır. Onun için ne muhtarlarımıza ne de belediyemize fayda sağlamayacak görevimden kendi irademle ayrılmış bulunmaktayım. Ben kimseye makam ve gösteriş için görüntü yapacak yaşı ve tecrübeyi çoktan geride bıraktım. Belki hizmet harici sadece görüntü için bu koltukların taliplisi çoktur, bekleyenler buyursun otursun. Bizi bilen bilir bilmeyen de kendisi gibi bilir. Saygılarımla.”

Kaynak: Kocaeli Barış