İzmitli öğretmenden 3. single!

Uzun zamandır profesyonel olarak müzikle uğraşan, İzmitli öğretmen Öznur Altıntaş söz ve müziği kendisine ait 3. single şarkısı “Ayrılık Belası”nı yayınladı. 3. single parçasının aranjesini Öznur öğretmenin eşi Tamer Altıntaş yaptı. Eşi de müzik öğretmeni olan Öznur Altıntaş, 4. single parçası için proje hazırlıklarının başladığını ve kısa bir süre sonra onu da dinleyiciyle buluşturmak istediğini belirtti. Öznur Altıntaş aynı zamanda 17 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyor. Arpej yapım müzik şirketi etiketi altında yayınlanan “Ayrılık Belası” şarkısını Youtube kanalı Netd ve tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.